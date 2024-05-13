الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس ترأس اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آليات لجذب الطلاب الوافدين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

برئاسة الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عقد اجتماع اللجنة المشكلة لوضع آلية لجذب الطلاب الوافدين ومناقشة الإجراءات المتبعة وتسهيلها أمامهم.

بحضور الدكتور شيرويت الأحمدي مدير ادارة الوافدين بالجامعة والسادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث  الدكتور  هيام وهبة وكيل كلية التجارة، الدكتور  ياسين الشاذلى وكيل كلية الحقوق  ،الدكتور عبد الناصر محمد وكيل كلية التربية،والدكتور  رحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب،الدكتورة رانيا صلاح الدين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، محمد  الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

txt

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير البريطانى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

txt

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون المشترك



أكدت  فاروق على حرص الجامعة على توفير بيئة متميزة للطلاب الوافدين وضمان تلبية احتياجاتهم وتسهيل تجربتهم الأكاديمية فى مصر والجامعة.

مثنية على عمل اللجنة والقطاع الذين يعملان على متابعة وتنفيذ  التحسينات المقترحة وتقديم تقارير منتظمة بمستوى الخدمات ومدى تلبية احتياجات الطلاب الوافدين، وذلك سعيًا من الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب.

واستعرضت الدكتور شيرويت الآحمدى خلال الاجتماع أعداد الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية خلال السنوات الأربع الماضية وبيان يوضح أعداد طلبات الالتحاق على منصة أدرس بمصر بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ موضحة الزيادة الملحوظة فيها، وناقشت العوامل والاجراءات التى ادت لزيادة الطلاب الوافدين كدعمهم أكاديميًا ونفسيًا.

تضمن الإجتماع عرض بعض القرارات التى تتعلق بسير العمل بمنظومة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة وحصر  أهم المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين ومناقشة هذه المشكلات وطرق التغلب عليها، ووضع سياسات وآليات تسويق لجذب الطلاب الوافدين ومقترحات الكليات فى هذا الصدد.

كما تم عرض بعض الالتماسات من الطلاب الوافدين بالكليات، كذلك ناقشت اللجنة أحدث المقترحات  لجذب الطلاب الوافدين كعمل تسويق للبرامج والكليات 
من خلال ڤيديوهات ترويجية وعمل برامج تدرس عن بعد بالإضافة لتكريم الطلاب ودعوة الملحقيات الثقافية.

تلبية احتياجات الطلاب للطلاب الوافدين جامعة عين شمس الدراسات العليا منصة أدرس بمصر

الأكثر قراءة

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بعد قليل.. محاكمة متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

بعد قليل.. محاكمة متهم بالتجمهر في الظاهر

بعد قليل.. محاكمة المتهمين بتهريب المهاجرين للخارج

بعد قليل.. محاكمة 73 متهمًا في "خلية اللجان النوعية" بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى