توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون المشترك

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بين الطرفين، في إطار تطوير وتعزيز تعاونهما الدولي في مجالات البحث العلمي والأكاديمي.

أكد رئيس جامعة عين شمس عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا ممتدًا مع جامعة الشارقة، منها اتفاقية تعاون مع كلية الحقوق بالجامعة.

وأعرب عن سعادته بالتوقيع على هذه المذكرة، حيث تولى جامعة عين شمس اهتمامًا بالغا بدعم الروابط الأكاديمية مع الجامعات لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والبحثي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة على أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين، معربًا عن سعادته بتعزيز التبادل العلمي والبحثي مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة.

يذكر أن مذكرة التفاهم تعد بمثابة الإطار المؤسسى للتعاون بين الجانبين وفي تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة مصالح الطرفين وكل شرائح المجتمع، حيث تم الاتفاق على تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين، والتبادل الطلابي على مستويات البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك التعاون في طرح برامج أكاديمية مشتركة / مزدوجة وبرامج أكاديمية خاصة قصيرة الأجل، والتعاون في تطوير المناهج والتعليم والتعلم وبرامج التعلم الإلكتروني،والإشراف المشترك لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

أيضا تم الإتفاق على التعاون في مجالات البحث العلمي والمنح ونشر البحوث والدراسات العلمية المشتركة وتنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات وندوات ومنتديات علمية وأكاديمية مشتركة بالإضافة إلى التعاون في الاستشارات والتدريب والتطوير المهني وطرائق التعليم والتعلم وتبادل المنشورات الأكاديمية والمواد العلمية وتبادل البيانات المؤسسية للمقارنة الاستراتيجية المشتركة،وتبادل البيانات والخبرات في مجلات الإعلام المؤسسي.

وقد جرى اختيار الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد العزيز سفيان مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الشارقة كأطراف للتواصل بين الجانبين والعمل على تنسيق الأنشطة المدرجة تحت هذه المذكرة.

شهد مراسم التوقيع من جامعة عين شمس: الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذ الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، الأستاذة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، ومن جامعة الشارقة: الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمى نائب مدير الجامعة للفاعلية المؤسسية والاعتماد، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشئون المجتمع، السيد /عمر محمد مدير مكتب التميز، السيدة / رنا الشعار مكتب النائب الأكاديمي، السيد/ ناصر عمر مدير سكن الطلبة والسيد عمرو من ملحقية التعليم للإمارات في القاهرة.