بحث سبل تعاون للإشراف المشترك للرسائل العلمية بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ الفرنسية

فى إطار دعم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ بفرنسا، استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة Dr.Florence rudolf عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة ستراسبورغ Strasbourg INSA لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ود. نهى جمال سعيد منسق الاتفاقية المصري والاستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

أهداف الزيارة بين الجامعات

وهدفت الزيارة دعم الأنشطة البحثية المشتركة بين الجامعتين من خلال الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وبحث سبل التعاون المستقبلية.



وقد شهد اللقاء مناقشة مشتركة لإحدى رسائل الإشراف المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ فى مجال العمارة والعمران.

وفي سياق آخر استضافت كلية الزراعة وجامعة عين شمس الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي الممول من مشروع بدايتي، أكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ثناء النوبي، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الدكتور أشرف بكري، الباحث الرئيسي لتحالف المشاريع، وبمشاركة العديد من الجامعات ومنها جامعة النيل، جامعة الفيوم، جامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية.

يهدف الملتقى إلى تعريف الطلاب والباحثين بمجال البيوتكنولوجي وأهميته المستقبلية، وكيفية عرض تحالف مشاريع البيوتكنولوجي وإمكانات التمويل والدعم المتاحة للباحثين، ت وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال في قطاع البيوتكنولوجيا الزراعية، تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات المصرية المختلفة في هذا القطاع الإستراتيجي.