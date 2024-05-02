الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة عين شمس يزور المركز الثقافي القبطي للتهنئة بعيد القيامة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين

 أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية في تحقيق أهداف المجتمع التنموية والدفع بالمجتمع للأمام، لافتا إلى أن المصريين نسيج واحد وشركاء في وطن واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.

انطلاق أول معرض لمستحضرات التجميل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس، المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؛ لتهنئة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل المجتمعي ودعم القيم الدينية والثقافية ونشر روح الإخاء بين أبناء الوطن.

txt

قائمة المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم


وخلال الزيارة، أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للأنبا إرميا، مشيدا بعلاقات التعاون الوثيقة التي جمعت ما بين جامعة عين شمس والكاتدرائية على مدار تاريخ طويل.
من جانبه، ثمن الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي زيارة رئيس الجامعة، مقدما الشكر علي هذه الروح الطيبة التي تعكس جهود جامعة عين شمس في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير مصرنا الحبيبة.

وأعرب الأنبا إرميا عن استعداده لتعزيز التعاون مع الجامعة في كافة المجالات التي تخدم مصلحة المجتمع المصري.

وتبادل الطرفان مناقشة العديد من أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين في خدمة المجتمع.

رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين التعاون بين الجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية المجتمع التنموية والدفع بالمجتمع للأمام وحدة الشعب المصري رئيس المركز الثقافي القبطي

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

لهذا السبب اعتذرت "تحية كاريوكا" عن موعد المحب الولهان

أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الأحد 11 فبراير 2024 

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

علماء "الأزهر للفتوى" يحاضرون شباب الجامعات فى القضايا المجتمعية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 إلى 1500 جنيه | عاجل

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا