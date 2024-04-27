السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق أول معرض لمستحضرات التجميل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور  أماني أسامة عميد الكلية والدكتور  ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وذلك انطلاقًا من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذى يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية، وفي إطار مقرر مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي الذي يقوم بدراسته طلاب المستوي الخامس (برنامج الفارم دي)، والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل وتشمل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها، بالإضافة إلى  تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، وأيضًا الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

أقيم المعرض تحت اشراف ا.د  رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق  د. ايمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية،  ⁠د. دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ود. دينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وقد قام الطلاب بتقديم ٣٤ مشروع لمستحضر تجميلي متكامل، كما تم تقديم جوائز نقدية للفائزين وتقديم تدريب داخلى لعدد ٢٠ طالب مقدمة من إحدى شركات الأدوية الشهيرة.

txt

قائمة المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفد جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية

وفي سياق آخر انطلقت فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب جامعة عين شمس في دورته الـ 44، بحضور رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء، وعميد الكلية، الدكتور علي الأنور، بمشاركة كوكبة من الأطباء المصريين والأجانب، بتخصصات مختلفة لبحث واستعرض أحدث طرق التشخيص والعلاج بالعالم.

وأوضح الدكتور عمرو الحسيني، سكرتير عام المؤتمر، عن انعقاد المؤتمر الطبي السنوي تحت شعار "التناغم في تقديم الخدمة الطبية"، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام جميع أقسام كلية الطب بجامعة عين شمس

البرامج الدراسية المهارات المطلوبة للعمل وأدوات التجميل جامعة عين شمس صيدلة عين شمس

الأكثر قراءة

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

أول تعليق من مها الصغير على "طلاقها من أحمد السقا"

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

كلوب على مشادته مع محمد صلاح: انتهى الأمر

إسعاد يونس تثير الجدل حول ضيفتها فى "صاحبة السعادة".. وتعليق غير متوقع من ياسمين عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس