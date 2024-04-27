انطلاق أول معرض لمستحضرات التجميل بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس المعرض الأول لمستحضرات التجميل تحت عنوان Cosmetics and Cosmeceutical Exhibition، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور أماني أسامة عميد الكلية والدكتور ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وذلك انطلاقًا من أهمية التطبيق العملي للجانب الأكاديمي الذى يتعلمه الطلاب خلال البرامج الدراسية، وفي إطار مقرر مستحضرات التجميل والعلاج التجميلي الذي يقوم بدراسته طلاب المستوي الخامس (برنامج الفارم دي)، والذى يمنح الخريج المهارات المطلوبة للعمل في تصنيع وتسويق مستحضرات التجميل وتشمل تكنولوجيا تصنيع مستحضرات التجميل مثل مستحضرات العناية بالبشرة والشعر وأدوات التجميل ومستحضرات العناية باليدين والقدمين وغيرها، بالإضافة إلى تغليف مستحضرات التجميل وتقنيات ومواد التغليف المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل، والإضافات المستخدمة في مستحضرات التجميل مثل الزيوت المعطرة وخلاصة النباتات العطرية، رقابة الجودة لمستحضرات التجميل وكذلك الممارسة الجيدة في مجال صناعة مستحضرات التجميل، وأيضًا الآثار الجانبية لاستخدام مستحضرات التجميل مثل تهيج البشرة وكيفية معالجة هذه الآثار الضارة وكيفية تجنبها.

أقيم المعرض تحت اشراف ا.د رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية وبتنظيم وتنسيق د. ايمان المراكبي مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، ⁠د. دعاء شكشك منسق المقرر ومدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ود. دينا عمر مدرس الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

وقد قام الطلاب بتقديم ٣٤ مشروع لمستحضر تجميلي متكامل، كما تم تقديم جوائز نقدية للفائزين وتقديم تدريب داخلى لعدد ٢٠ طالب مقدمة من إحدى شركات الأدوية الشهيرة.

وفي سياق آخر انطلقت فاعليات المؤتمر السنوي لكلية طب جامعة عين شمس في دورته الـ 44، بحضور رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد ضياء، وعميد الكلية، الدكتور علي الأنور، بمشاركة كوكبة من الأطباء المصريين والأجانب، بتخصصات مختلفة لبحث واستعرض أحدث طرق التشخيص والعلاج بالعالم.

وأوضح الدكتور عمرو الحسيني، سكرتير عام المؤتمر، عن انعقاد المؤتمر الطبي السنوي تحت شعار "التناغم في تقديم الخدمة الطبية"، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام جميع أقسام كلية الطب بجامعة عين شمس