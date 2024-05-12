طارق فهمي لـ"الشاهد": إسرائيل بدأت تسحب الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي قبل عملية 7 أكتوبر كان يشهد أكبر حركة تغيير، موضحًا أن إسرائيل كانت تسعى لبناء جيش قوي ذكي قوامه 100 ألف جندي يستخدم أحدث أنماط في التكنولوجيا والحروب الإلكترونية.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": “جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ يسجب من الأموال المخصصة للإنفاق علي الصحة والتعليم”.

وتابع: "البنية العسكرية لحركة حماس أكثر من 60% تضررت بصورة كاملة، وهي من مصادر متعددة، وبالتالي البنية العسكرية ليس الكتائب العسكرية الموجودة لحماس في رفح، والمقاومة ليست كلها حماس وهناك فصائل أخرى تعمل بجانب حماس وهي فصائل غير منضبطة وتقلق إسرائيل لأنها تيارات سلفية دينية جهادية تسبب قلق للجانب الإسرائيلي".