مراسل "إكسترا نيوز" يرصد إطلاق النار في رفح على الهواء (فيديو)

رصد عوض الغانم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح الفلسطينية، موضحا أن أصوات إطلاق النار لا تتوقف على مدار الساعة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اليوم السادس من سيطرة قوات الاحتلال عليه، واندلاع الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف غانم، خلال حديثه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن طلقات النيران التي تظهر على الهواء الآن، تأتي بشكل كثيف في مسافة قريبة للغاية من مكان تواجده أمام بوابة معبر رفح، موضحا أن مسرح الأحداث بات داخل هذا المعبر؛ لأنه على مسافة قريبة للغاية من تواجد حركة حماس بشكل كبير.

وأشار "غانم" إلى أنه يسمع عن قرب بشكل ملموس للغاية صوت المحركات والآليات العسكرية الإسرائيلية وهي تقطع أوصال الطرق في الجانب الآخر.