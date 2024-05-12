"إكسترا نيوز": 40 سيارة وقود في انتظار لحظة الدخول إلى قطاع غزة

رصد مراسل قناة “إكسترا نيوز”، عوض الغنام، تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، مشيرًا إلى وجود ازدحام كبير للغاية وجزء كبير من المساعدات وصل اليوم عبر الطيران من إحدى الدول العربية الشقيقة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز": "وبالأمس القريب كانت هناك سفينة عملاقة حملت نحو 2000 طن بالإضافة إلى المساعدات المصرية التي لا تتوقف على مدار الساعة".

وأكد أن هناك تنسيقًا بين منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري هو البطل المجهول الذي ينسق كل هذه العمليات.

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني لليوم السادس على التوالي بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم.

وتابع: "أعداد سيارات الوقود زادت للغاية والمعدل اليومي لدخولها كان 6 شاحنات يوميًا، ووصل الآن العدد إلى 40 سيارة في انتظار لحظة الدخول إلى قطاع غزة".

كما أوضح أن المنسق العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية تحدث عن أن قطاع غزة سيعيش أزمة إنسانية كبيرة خلال الساعات القليلة المقبلة إذا لم تدخل هذه المساعدات على الفور وفي مقدمتها سيارات الوقود؛ لأنها عليها مسئولية كبيرة للغاية في تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود داخل المستشفيات وكذلك تحريك السيارات التي تنقل المساعدات إلى داخل قطاع غزة.