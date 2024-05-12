الأحد 12 مايو 2024
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عالم

جرائم الاحتلال.. تحويل معبر رفح من الجانب الفلسطينى لمقر للكتيبة 932 (صور)

جريدة الدستور

يعيث جنود الاحتلال الإسرائيلي فسادا وتدميرا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد احتلالهم له قبل 7 أيام.

وحوّل المعبر لمقر للكتيبة 932 من لواء المشاة ناحال، الذي يعمل حاليًا في حي الزيتون شمال غزة.

واتضح من خلال العمليات في رفح أن إحدى كتائبه ملحقة على القوات التابعة للفرقة 162، والتي تعمل حاليًا في مدينة رفح، وتتألف من اللواء المدرع 401 ولواء المشاة الميكانيكي 84 "جفعاتي"، وهذا يعنى أن حجم القوات الموجود في رفح أكبر من التقديرات السابقة، وقد يصل إلى 9 كتائب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية في رفح ستستمر نحو شهرين.

وأضافت القناة العبرية أن عملية رفح ستتم على مراحل، بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد قال إن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الدولية، ويصعّد عدوانه بقطاع غزة.

وتشهد جميع محافظات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال.

 

رفح الاحتلال إسرائيل

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