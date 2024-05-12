فوائد الصمغ العربي للكلى.. وكيف استخدامه

تزايدت عمليات البحث فوائد الصمغ العربي للكلى حيث أنه يدخل في كثير من صناعة الأدوية والمستحضرات التجميل ومنها صناعة الأغذية والمشروبات الغازية، كما يستخدم كعامل مثبت ومستحلب ويدخل الصمغ العربي في صناعة المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمشروبات والألبان والصلصات لتحسين قوامها وتماسكها.

فوائد الصمغ العربي للكلى

1- يعمل الصمغ العربي على التخلص من السموم الضارة في الجسم مثل الكرياتين، وكثرة استخدامه يعمل على نقص مادة البولينا الضارة في الدم بشكل جيد.

2-ويعمل الصمغ العربي على التقليل في تركيز مخلفات عملية الهضم البروتينية التي تعتبر احد اسباب في حدوث الفشل الكلوي.

3-يساعد الصمغ العربي في زيادة البكتريا ومادة النيتروجين في البراز.

4-يعمل الصمغ العربي في زيادة النواتج الغذائية المفيدة في الجسم.

5-يعمل الصمغ العري كمحفز للجسم على هضم البروتينات.

6-يرفع الصمغ العربي على امتصاص السكر من الجسم، وعلاج العديد من حالات مرضى السكري لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

7- يعمل الصمغ العربي على معالجة أمراض القولون، ويقي من الإصابة بسرطان القولون وبعض أنواع السرطان الأخرى.

8-يعمل التخفيف حمض البوليك عن طريق تسليك المجاري البولية، وإذابة الترسبات التي تؤدي إلى الإصابة بحصو الكلى والمجاري البولية.

9-يعمل الصمغ العربي يقوي مناعة الجسم، ويقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل: الربو، وحالات السعال الحاد.

10-يعمل معالجة التهابات المهبل والحكة المستمرة.

11- يعمل الصمغ العربي على ترطب البشرة، ويعدل مستوى افراز الدهون في الوجه، ويقي البشرة من حروق أشعة الشمس، كما يخلص الوجه من معظم المشاكل التي تصيبه مثل الكلف، والنمش، والحبوب المزعجة، لذلك فهو يدخل في صناعة مستحضرات التجميل الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة.

12-يعمل الصمغ العربي على بناء عظام الأطفال، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

طريقة استخدام الصمغ العربي لمرضى الكلى

نستخدم أخذ ملعقة متوسطة من مطحون الصمغ العربي، ونضعها في كوب فارغ، نضعيها له كوبًا من الماء مفلترة ونحركها جيدًا حتّى يذوب، ونقوم باستخدام المشروب مرتين يوميًا لا أكثر صباحا ومساء وعلى مسافات بعيدة من الطعام.