الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

فوائد الصمغ العربي للكلى.. وكيف استخدامه

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي للكلى

تزايدت عمليات البحث فوائد الصمغ العربي للكلى حيث أنه يدخل في كثير من صناعة الأدوية والمستحضرات التجميل ومنها صناعة الأغذية والمشروبات الغازية، كما يستخدم كعامل مثبت ومستحلب ويدخل الصمغ العربي في صناعة المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمشروبات والألبان والصلصات لتحسين قوامها وتماسكها.

txt

غدًا.. المستشفيات التعليمية تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى

 

فوائد الصمغ العربي للكلى

1- يعمل الصمغ العربي على التخلص من السموم الضارة في الجسم  مثل الكرياتين، وكثرة استخدامه يعمل على  نقص مادة البولينا الضارة في الدم بشكل جيد. 

2-ويعمل الصمغ العربي على التقليل في تركيز مخلفات عملية الهضم البروتينية التي تعتبر احد اسباب في حدوث الفشل الكلوي.

3-يساعد الصمغ العربي في زيادة البكتريا ومادة النيتروجين في البراز.

4-يعمل الصمغ العربي في زيادة النواتج الغذائية المفيدة في الجسم.

5-يعمل الصمغ العري كمحفز للجسم على هضم البروتينات.

6-يرفع  الصمغ العربي على امتصاص السكر من الجسم، وعلاج العديد من حالات مرضى السكري لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

7- يعمل الصمغ العربي على معالجة أمراض القولون، ويقي من الإصابة بسرطان القولون وبعض أنواع السرطان الأخرى.

8-يعمل التخفيف حمض البوليك عن طريق تسليك المجاري البولية، وإذابة الترسبات التي تؤدي إلى الإصابة بحصو الكلى والمجاري البولية.

9-يعمل الصمغ العربي يقوي مناعة الجسم، ويقي من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل: الربو، وحالات السعال الحاد.

10-يعمل معالجة التهابات المهبل والحكة المستمرة.

11- يعمل الصمغ العربي على ترطب البشرة، ويعدل مستوى افراز الدهون في الوجه، ويقي البشرة من حروق أشعة الشمس، كما يخلص الوجه من معظم المشاكل التي تصيبه مثل الكلف، والنمش، والحبوب المزعجة، لذلك فهو يدخل في صناعة مستحضرات التجميل الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة.

12-يعمل الصمغ العربي على بناء عظام الأطفال، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

طريقة استخدام الصمغ العربي لمرضى الكلى

نستخدم أخذ ملعقة متوسطة من مطحون الصمغ العربي، ونضعها في كوب فارغ، نضعيها له كوبًا من الماء  مفلترة ونحركها جيدًا حتّى يذوب، ونقوم باستخدام المشروب مرتين يوميًا لا أكثر صباحا ومساء وعلى مسافات بعيدة من الطعام. 

فوائد الصمغ العربي للكلى الصمغ العربي المشروبات الغازية صناعة الأغذية الالبان المشروبات

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

لجنة الانضباط تصدم مجلس "الجبلاية" بسبب أزمة الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب