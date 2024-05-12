صدمة غير متوقعة| الأمير هاري وميجان ماركل في نيجيريا.. ماذا يفعلان؟

وصل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى أكبر مدن نيجيريا لاجوس اليوم كجزء من جولتهما "شبه الملكية"، لافتتاح دورة الألعاب "إنفيكتس" التي يرعها دوق ساسكس، ووصلا إلى المدينة بعد قضاء يومين في العاصمة أبوجا، حيث حضر الزوجان مباراة لكرة الطائرة، وخلال تواجدهما حدث لم يتوقعه هاري وميجان، حيث اضطر الزوجان لتقديم التحية للملك تشارلز الثالث، إذ شعر هاري بالحرج.

صدمة غير متوقعة لهاري وميجان في نيجيريا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهرت ميجان وهي ترتدي زيًا مصنوعًا من قماش أسو أوكي - وهو قماش منسوج يدويًا من جنوب غرب نيجيريا - والذي تم تقديمه لها خلال مأدبة غداء فخمة أمس.

وارتدى الأمير هاري نظارة شمسية وسترة بيج وقميصًا أبيض، بينما صافح كبار الشخصيات العسكرية الذين وقفوا على طول المدرج.

وصفق الزوجان، اللذان يزوران نيجيريا معًا لأول مرة، وبحسب ما ورد سيزورون اليوم مدرسة تدعمها مؤسسة Archewell الخاصة بهم، وسيحضرون بعد ذلك حفل استقبال ثقافيًا ثم حفل لجمع التبرعات في لعبة البولو لمساعدة نيجيريا.

تهدف الزيارة في المقام الأول إلى الترويج لألعاب إنفيكتس وتأتي بعد أن التقى هاري بالفريق النيجيري والجنرال موسى في مسابقة العام الماضي في دوسلدورف بألمانيا.

ووصل الزوجان إلى أبوجا يوم الجمعة في جولة سريعة مدتها 72 ساعة في البلاد بعد أن سافروا معًا بعد جولة سريعة سرية لهم في لندن.

وأضافت الصحيفة أنه خلال إقامتهما التي استمرت يومين في العاصمة، روت ميجان كيف حققت حلمها في أن تصبح أمًا، حيث تحدثت عن طفليها "اللطيفين للغاية" آرتشي، خمسة أعوام، وليليبت، عامين.

وتابعت أنه خلال الزيارة وقف الأمير هاري وميجان ماركل لتمجيد الملك تشارلز الثالث في حدث خيري نيجيري أمس، بعد أيام قليلة من رفض الملك تشارلز رؤية ابنه، ليتحول هاري وميجان لمواطنين من عامة الشعب وليسا أعضاء في العائلة المالكة البريطانية.

ووقف الأمير هاري زوجته بمظهر صارم وحدقا إلى الأمام مباشرة بينما أطلقت الأبواق النشيد الوطني البريطاني فيما كان الأفراد العسكريون يؤدون التحية من حولهم أثناء تناول الغداء مع رئيس أركان الدفاع النيجيري كريستوفر موسى.

جاء هذا الحدث بعد ساعات فقط من مغادرة هاري، 39 عامًا، لندن وهو يشعر "بصدمة شديدة" بعد أن قال إن والده كان "مشغولًا جدًا" لمقابلته خلال إقامته التي استمرت ثلاثة أيام في العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لـ "إنفيكتس".

وقالت مصادر مقربة من هاري، إن دوق ساسكس يشعر بالصدمة من قرار والده، وعزف النشيد الوطني البريطاني وتقديم التحية للملك تسببت في ألم له.

ويقول المقربون من هاري إن الأمير قدم طلبًا لرؤية والده قبل وقت طويل من قيامه برحلة الـ 5000 ميل من منزله في كاليفورنيا، ولكن قيل للدوق إن والده مشغول جدًا.