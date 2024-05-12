الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اليوم العالمي للتمريض.. دور "ملائكة الرحمة" في خدمة الإنسانية وآليات تدريبهم وتأهيلهم

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إنّ أزمة كورونا أوضحت الدور الإيجابي الذي يقوم به التمريض داخل المجتمع المصري والعالم كله.


وأضافت خلال حوار ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن التمريض حصل على دعم سياسي خلال فترة كورونا، علاوة على الحوافز المادية والأدبية داخل المؤسسات الصحية بأكملها.


وتابعت: "الممرضة هي أقرب للمريض من أهله داخل المؤسسة الصحية، وهناك 65% من نجاح المنظومة الصحية يقع على عاتق التمريض الناجح".


وأوضحت أنهم الأكثر عددًا داخل المنظومة الصحية، بالإضافة إلى أنهم أكثر تواجدًا وأكثر احتكاكًا بالمرضى وذويهم، موضحة أن التمريض من الأمومة والعطاء فهي مهنة شرف لأي شخص يمتهنها.


وتابعت أنَ رؤية النقابة تتمثل في الدفاع الواعي عن أعضاء هيئة التمريض الذين ينتموا للنقابة بجميع مستوياتهم مع الحفاظ على صحة المجتمع والمواطن المصري، موضحة أن التمريض لهم دور تعليمي وتأهيلي واجتماعي وحقوقي.


وواصلت: "لدينا 25 مستشار قانوني للدفاع عن حقوق الممرضين داخل محافظات مصر، للدعم والتواصل من أجل الأمور المادية أو النبطشيات أو زيادة الحوافز، أو مقابل الأماكن الحرجة".
 

التمريض كورونا ازمة كورونا نقيب عام التمريض المؤسسة الصحية

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