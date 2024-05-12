الأحد 12 مايو 2024
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مصر

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث حاليا وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث يرغب طلاب 3 إعدادي في كافة محافظات الجمهورية في معرفة تفاصيل درجات كل مادة دراسية.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني

أصدر المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لكافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني يوضح من خلاله توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني والمجموع الكلي للعام والذي جاء كما يلي:-

  • توزيع درجات مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء في الترم الثاني 40 درجة والمجموع الكلي للعام 80 درجة.
  • توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني 20 درجة والمجموع الكلي للعام 40 درجة.
  • توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في الترم الثاني 30 درجة والمجموع الكلي للعام 60 درجة.
  • توزيع درجات مادة العلوم في الترم الثاني 20 درجة والمجموع الكلي للعام 40 درجة.
  • توزيع درجات مادة الرياضيات في الترم الثاني 30 درجة والمجموع الكلي للعام 60 درجة.

طالع توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

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رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية التدريب على امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب لمعرفة نوعية الأسئلة في كافة المواد الدراسية والتدريب على اجابتها.

يختار الطالب النموذج الراغب في الاجابة عليه ويتم ضبط الوقت محاكي لوقت الامتحان في تلك المادة ويجيب عنها الطالب وهى أسئلة محاكية تماما لنوعية الأسئلة في الامتحان الأساسي للمادة خلال الترم.

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