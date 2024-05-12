اقتصادى لـ"الدستور": توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزى المقبل

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقبل يوم 23 مايو الجاري بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6% في مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار التضخم خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الآليات التي يستخدمها البنك المركزي في السيطرة على التضخم فلسنا في حاجة إلى اللجوء إليها في التوقيت الحالي خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم تدريجيًا للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيًا مقابل الجنيه وتوقعات بانخفاضه لأقل من 45 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة ما سيعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج وسينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدلات التضخم تدريجيًا خلال الشهور المقبلة.

وأشار غراب، إلى أن المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة ليعطي الفرصة لمزيد من الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخير لسعر الفائدة في فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع خاصة مع زيادة سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين بواقع 2% في فبراير، ثم 6% في مارس، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيًا، مستبعدًا زيادة سعر الفائدة، موضحًا أن التعجل بالزيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرًا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه.