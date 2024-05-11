السبت 11 مايو 2024
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برلمانى: مصر تحملت "سخافات" الكيان الصهيونى والشعب يرفض "التطبيع" (فيديو)

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مصر تعيش حالة من الاصطفاف الوطني منذ اليوم الأول لأحداث غزة، مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية متطابق شعبيًا وسياسيًا، وهو الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد هلال، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC، أن مصر تحملت "سخافات" الكيان الصهيوني، والشعب المصري بأكمله يرفض التطبيع، لكنه يحترم اتفاقيات مصر الدولية.

وأضاف أن الحكمة والشجاعة التي يتحلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ساهمت في تشكيل الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والذي أصبح يشكل محورًا للموقف العالمي تجاه القضية.

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