"انتصار تاريخى".. حامد فارس يوضح مكاسب فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن موافقة ثلاثة أرباع دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو انتصار تاريخي ونصر حقيقي في مسار الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.

وأوضح فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن جلسة الأمم المتحدة أمس تمثل ضغطًا على دولة الاحتلال وتزيد من عزلة إسرائيل وهو اعتراف من قِبل المجتمع الدولي ودلالة واضحة على تقلص الدعم لإسرائيل وزيادة دعم فلسطين.

وتابع: "المسار الدبلوماسي هو الذي يحقق إيجابيات والمسار العسكري غير المدروس لحماس أدى لسوء الوضع الذي وصلنا إليه الآن، بينما المسار الدبلوماسي دليل قاطع أننا ممكن أن نخطو خطوات بعيدة وفلسطين ستجلس بين الأعضاء وتصدر بيانات وبمجرد التصويت بالأمس انتصار جديد على طريق القضية الفلسطينية".