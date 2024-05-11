الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر يكشف لـ"الدستور" موعد افتتاحه والأبحاث المشاركة

قال الشاعر ياسر خليل، الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين “دورة جمال الغيطاني”، إن موعد افتتاح الدورة يفضل أن يكون في شهر أكتوبر لكون هذه الدورة تحتفي باليوبيل الذهبي على نصر أكتوبر، حيث استقرت لجنة الأبحاث بالأمانة، برئاسة الناقد الدكتور سيد الوكيل، على أبرز المحاور الرئيسية للدورة المقبلة للمؤتمر التي تحمل عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".

الأبحاث المشاركة في مؤتمر أدباء مصر الـ 36

وأضاف "خليل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأبحاث المشاركة حتى الآن في مؤتمر أدباء مصر بلغت 18 بحثًا؛ المحور الأول "الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر"؛ تقدم كل من الدكتورة دعاء شديد ببحث "الأمن الثقافي بين الوطنية والوطنية الافتراضية"، بحث الدكتورة أسماء عبد الهادي "الفكاهة الشعبية السياسية خلال فترة حرب أكتوبر وعلاقتها بالأمن الثقافي"، بحث الدكتورة فاطمة الزهرانى "أثر الثقافة في هوية الحدود وأمنها (قراءة في ضوء السيميائيات الثقافية)"، بحث لكاتب والباحث محمد سيد ريان "الأمن الثقافي ومكتسبات حرب أكتوبر 1973".

وتابع "خليل"، أما ابحاث المحور الثاني "أكتوبر في الأدب العربي المعاصر ( السرد _ الشعر بنوعيه _ المسرح)" تقدم فيه كل من الدكتور شريف صالح ببحث “سردية الحرب: البنية والدلالة”، بحث الدكتور محمد حسن نصار "الحرب طريق السلام"، بحث الباحث رأفت السنوسي "صوت المعركة في القصيدة الحديثة"، بحث الباحث محمد عطية محمود "رواية الحرب بين الإرث المقدس والظلال القاتمة.. سرابيوم نموذجًا".

أكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة وفي الثقافة الشعبية وكتابات من واقع الحرب

واضاف أما دراسات المحور الثالث "أكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة"، بحث للباحثة أمل فكرى عليوة "دور الإعلام المصري المسموع في الأخبار عن حرب أكتوبر 1973"، بحث للكاتبة والباحثة عزة سلطان "أكتوبر أسطورة الواقع وهامش السينما.. دراسة عن حرب أكتوبر وتقديمها في السينما الروائية المصرية"، بحث الدكتور نادر رفاعي" أبطال أكتوبر على شاشة السينما (الرئيس محمد أنور السادات نموذجًا)"، أما دراسات المحور الرابع "أكتوبر في الثقافة الشعبية"، بحث الدكتورة رشا محمد محمود الفوال" دلالات المقاومة اللاعنفية في الأمثال الشعبية.. مقاربة نقدية من منظور سيكوسوسيولوجي"، بحث أسماء خليل محمد "العزاء الأخير.. أكتوبر والموروث الشعبي"، بحث الباحث فيصل الموصلي "أكتوبر في الفنون القولية.. فن النميم نموذجا"، أما أبحاث المحور الخامس "كتابات من واقع الحرب.. المذكرات والشهادات واليوميات والسيرة الذاتية والرسائل"، تقدم كل من الدكتور السيد نجم ببحث “أطياف من الكتابة الأخرى حول أكتوبر73”، الدكتور أحمد إبراهيم الشريف ببحث "البحث عن القيم في خطاب المعركة"، بحث الكاتب شعبان يوسف "أدب الانتصار.. خمسون عاما من الانتصار المجيد"، بحث الكاتب أحمد محمد عبده" والمرأة أيضًا في قلب الحرب "جنودٌ بلا أفرول ولا خوذة".

ومن المقرر، أن تستكمل الأمانة عملها خلال الفترة المقبلة، حيث تم اختيار اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، ليكون شخصية الدورة الـ36 من المؤتمر.