معين الشعبانى: نعانى من الغيابات قبل لقاء الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

شدد التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على صعوبة مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

معين الشعبانى يتحدث عن مواجهة الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "فريقي جاهز للقاء ونسعى لتقديم مباراة قوية، ودرسنا الزمالك بصورة جيدة في الفترة الماضية، وكل أوراق الفريقين مكشوفة للجميع".

وأشار إلى أن فريقه لم يخض أي لقاء على مدار الـ3 أسابيع الماضية بعد عدم لعب مباراتي اتحاد العاصمة الجزائري في الدور نصف النهائي للكونفيدرالية.

وواصل: “نعاني من بعض الغيابات في لقاء الذهاب وسنستعيدهم في لقاء العودة بالقاهرة”.

وأوضح الشعباني أن فريقه يتمنى أن تكون نتيجة الذهاب مريحة لفريقه قبل لقاء العودة، وأعلم أن الزمالك سيخوض لقاء العودة في استاد كبيرة وحضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن الفريق يفتقد عمر العرجون للإيقاف ومن سيشارك بدلًا منه سيؤدي بصورة جيدة.

وأضاف المدير الفني قائلًا: "فترة تدريبي لسيراميكا والمصري من أفضل الفترات في عملي، والدوري المصري يضم لاعبين مميزين".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية المقرر لها في العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسئول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي وطاقم التحكيم الملكف بإدارة اللقاء.