السبت 11 مايو 2024
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حوادث

المستشار حسن البدراوى يترأس وفد مصر المشارك فى مؤتمر جنيف للملكية الفكرية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حسن البدراوي

يترأس المستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس المحكمتين الدستورية العليا والنقض ومساعد وزير العدل - "سابقا"، وفد مصر المشارك في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بسويسرا، المعني بإصدار اتفاقية دولية تتعلق بالملكية الفكرية في علاقتها بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المتصلة بها.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر مايو الجاري.

جدير بالذكر أن المستشار حسن البدراوي هو أحد الخبراء المرموقين في مجال الملكية الفكرية سواء على المستوى الوطني وكذلك على المستويين العربي والدولي.

حسن البدراوي الدستورية العليا لنقض المؤتمر الدبلوماسي الملكية الفكرية مساعد وزير العدل

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