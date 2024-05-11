بعد تصدرها التريند.. جمهور بسمة بوسيل وتامر حسني يطالب بعودتهما

طالب جمهور الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة الثنائي وزواجهما مرة أخرى بعد الانفصال الذي حدث بينهم.

جاء ذلك عقب تصدر "بسمة" تريند جوجل بعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تصدر "بسمة" لـ"التريند" بسبب الحديث عن احتمالية عودتها لطليقها تامر حسني مرة أخرى حيث توقع الجمهور الصُلح بينهما بعدما أهداها الأخير أغنيته التي كان من المقرر أن يغنيها هو، فضلًا عن ظهور الثنائي معًا في مناسبات مختلفة.

ورد "تامر" على "بسمة" قائلا: "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك وغنتيها غنا عظيم بجد أيوه أنا المدرب والمنتج، بس احساسك هو الموضوع كله، كل سنة وانتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيي والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم".

وتفاعل الجمهور مع تعليق "تامر" لـ"بسمة" حيث قالت إحداهما:"ربي يلم شملكم"، وقالت آخرى:"يا عم أرجعوا لبعض وريحونا"، وقالت ثالثة:"ربنا يجمع شملكم من تاني يارب".

هذا وعلقت "بسمة" على الأغنية، قائلة:"البدايات أجمل بص حواليك واسأل، على فكرة الأغنية دي بتاعة تيمو، ولما قلت له أني عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظة انه يديهالي، شكرًا جزيلًا ليك يا تيمو هذا الأمر يعني لي الكثير، أول أغنية رسمية في مشواري الفني كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي".

وطرحت "بسمة بوسيل" أغنيتها "البدايات" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 32 وسط تهنئة العديد من متابعيها وجمهورها.