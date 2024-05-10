السفير ماجد عبد الفتاح يوضح مكتسبات فلسطين من قرار الأمم المتحدة

علق السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية فلسطين بعضوية الأمم المتحدة، قائلا إن المجموعة العربية في نيويورك مع الجامعة العربية تعمل على هذا الموضوع منذ أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربى الذى قدمته الدول العربية لضم فلسطين إلى العضوية الكاملة للأمم المتحدة يوم 18 أبريل 2024.

وأضاف خلال تغطية خاصة على قناة أون: مشروع القرار الذى تم إقراره اليوم يحقق 3 أهداف رئيسية الأول، فيقرر أن دولة فلسطين دولة مستوفية لشروط العضوية ويجب ضمها للأمم المتحدة والدول المؤيدة للقرار تؤيد انضمامها والثانى يعتمد على الأولى، وتدعو مجلس الامن ان يعيد النظر في الموضوع بصورة إيجابية والثالث لاامتيازات الإضافية التي تقرر منحها لفلسطين لتضاف إلى الامتيازات التي سبق منحها لفلسطين في 2012 بصفة دولة مراقب دولة ومراقب في نفس الوقت.

وتابع: فلسطين ستجلس في القاعة الرئيسية وليس مع المراقبين وستدخل في الدور الابجدى وسيكون لديها الحق في التقدم بمشروعات قرارات باسمها أو نيابة عن مجموعات سياسية أو إقليمية وستساهم في المفاوضات على مشاريع قرارات ومن حقها أن تتخذ مواقف احتجاجية ولن يكون من حقها حاجتين حتى اتخاذ مجلس الامن للقرار أولا الترشح لأى م الأجهزة الرقابية للأمم المتحدة الى ان تمنح صفة الدولة والثانية التصويت على اى قرارات صحيح لها وضعية معززة ولكن التصويت حق لا يمنع إلا للدول الأعضاء فقط.