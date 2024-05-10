أمير الكويت: لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية

أكد الأمير الشيخ مشعل الأحمد أنه ستتم إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ولا أحد فوق القانون.

وأضاف الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال خطاب للشعب، نقلته “إكسترا نيوز”: الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء.. واحترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم، ولن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية.

وأكد أنه أصدر مرسوما بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثامن إلى الثلاثاء 14 مايو الجاري، مؤكدًا أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.