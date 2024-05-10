الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن هناك مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الروسية على أوكرانيا 

وفي السياق ذاته كان قد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس إن كييف تتوقع الموافقة على إطار المفاوضات وبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وأضاف زيلينسكي "تحدثت للتو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونحن نستعد بنشاط للمرحلة التالية من التقارب مع الاتحاد الأوروبي في يونيو - ونتوقع الموافقة على إطار التفاوض والبدء الفعلي للمفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

الدعم الأمريكي لأوكرانيا 

وأكد أن أوكرانيا والأوكرانيين يستحقون ذلك، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضًا إلى هذه الخطوة.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى هذه الخطوة ليس فقط على المستوى السياسي، إذ إن شريان الحياة للاتحاد الأوروبي هو أن يكون مشروعًا أوروبيًا لا يترك أحدًا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا أحدًا يصرح بالقيم الأوروبية حقًا".

البيت الأبيض القاهرة الإخبارية الحرب على غزة الدعم الأمريكي لأوكرانيا

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