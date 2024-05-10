توريد 120 ألف طن قمح يوميًا.. 40 ألف طن زيادة عن موسم 2023

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الماضية في زيادة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية حيث قامت بتوفير مخزون كبير يصل إلى اكثر 6 أشهر، فقد كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة بـ80 ألف طن في الموسم السابق.

كما يأتي ذلك لعدد من الأسباب أهمها رفع سعر توريد القمح، فقد أعلنت وزارة التموين عن أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 بلغ 2000 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23 قيراطا، و1900 جنيه للأردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كما قامت بالتوسع في السعات التخزينية للصوامع عبر المشروع القومي لاستيعاب كميات أكبر من القمح وتقليل الهارد، مع تطوير نظم مراقبة وربط الصوامع الإلكتروني لتقليل الهادر من القمح فلم نعد نسمع كلمة "العصافير كلت المخزون".

وبسب الاستعدادات المكثفة من وزارة التموين استقبلت صوامع التموين بمعدل أكبر من العام الماضي وحتي اليوم 2.3 مليون طن قمح من المزراعين حتى الآن لموسم توريد القمح 2024 والذي بدء في 15 أبريل الماضي، فقد ارتفعت معدلات توريد محصول القمح المحلي من المزارعين، وذلك عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الجمعة.

رفع القدرات التخزينية إلى 5.3 مليون طن بعد تنفيذ المشروع القومي للصوامع للحفاظ على القمح من الهدر

فقد نجحت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

ويعد المشروع القومي للصوامع واحد من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الاستراتيجي منه، وتضمن إنشاء نحو 50 صومعة، بسعة تخزينية تقدر بنحو 1.5 مليون طن، موزعة على 17 محافظة.

يتضمن مشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال تم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف والفيوم وبهنسه والشيخ فضل.

تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهى مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.

كما أن مخزون القمح أصبح يكفى حاليا لأكثر من 6 أشهر ومع استلام القمح المحلي من المزارعين اعتبارا من منتصف أبريل كل عام سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حتى نوفمبر 2022، أو نهاية العام.



إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن في عدة محافظات

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها إلى الانتهاء من إنشاء 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة، كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية تصل إلى (5) مليون طن.