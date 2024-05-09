"التموين" تستلم 2 مليون طن قمح.. ونسب التوريد أعلى من 2023

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، متابعته، من خلال تقارير لحظية، نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أولًا بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين، لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عالية.

وكشف الوزير عن ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى 2 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل حتى اليوم، عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، كما أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة بـ80 ألف طن في الموسم السابق.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر سابق، أن الوزارة تستهدف استلام 3.5 مليون طن، وتم تجهيز نقاط إضافية لاستيعاب طاقات تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، في حالة زياده نسب التوريد.

كما قرر وزير التموين إضافة فترة مسائية من 8 مساء حتى 12 منتصف الليل في نقاط التجميع التي تتوافر بها إنارة.

وشهدت نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيرًا من المزارعين لتوريد المحصول المحلي، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة، للتأكد من نسب التوريد وفقا للمساحات المزروعة.

من جهته، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الموسم المحلي هذا العام ارتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلى زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 إردب قمح.

وأوضح "كمال" أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من 2 مليون طن، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي، مؤكدا استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي تتوافر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل، وذلك بخلاف الفترة الأولى التي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وتابع أنه طبقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي فإن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوبا عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.

وقامت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بتفقد صومعة صان الحجر بالمحافظة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين خلال جولة للمركز الإعلامي بالوزارة.

وتفقدت وكيلة الوزارة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح، واستمعت من المسئولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين. كما حرص المحافظ على متابعة الميزان للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددًا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانًا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

واطلعت وكيلة الوزارة على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، وكشفت عن أن موسم التوريد الحالي عالٍ جدا من المزارعين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع بالمحافظة 500 طن حتى اليوم بنسبة 24% من إجمالي توريد جميع محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوريد هذا العام عن العام الماضي وتستهدف استلام 600 ألف طن.

وأضافت أن محافظة الشرقية هي أعلى محافظة في التوريد على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن لجان القمح تعمل على التأكد من سلامة وجودة القمح ونظافته ودرجة نقاوته وخلوه من الشوائب والحشرات و‏الرمال، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر توريد الإردب.

وأكدت أن وزير التموين قام بالتأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لتواصل محافظة الشرقية صدراتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا.

جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع

وأكدت "عبدالرحمن" قيام اللجنة المشكلة من الزراعة والتموين والرقابة وهيئة سلامة الغذاء من التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، ولتحديد المورد من القمح ومعرفة القديم من الجديد والمحلي من المستورد للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 47 موقعا تخزينيا، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة من المزارعين والموردين، والالتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا أن الدولة لم تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.

وقال رمضان الشحات، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 بلغ 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجرام، درجة نظافة 23 قيراطا، و1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

فيما كشف المهندس محمد جمال، مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن أنه تم توريد حتى الآن 25 ألف طن قمح محلي بنسبة 50% منذ بدء عمليات توريد المحصول في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم من محافظات الشرقية والدقهلية.

وأضاف "جمال" أنه مستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد، وهي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر، والتي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن قمح للخلية الواحدة، مجهزة بأحدث أجهزة للصيانة الحبوب.

وأضاف أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي بسبب التغيرات المناخية، وهو ما جعل التوريدات في وقت مبكر هذا العام من المزارعين، وزيادة إنتاجية الفدان رفعت من زيادة أرقام التوريد.

وأشار إلى أن الصومعة تتواجد بين نقطة تواصل بين أربع محافظات، هى: الشرقية وبورسعيد والدقهلية ودمياط، وتستقبل نوعي القمح المحلي والمستورد، وتتم عمليات الاستلام أو التوزيع من القمح حسب البرنامج التنفيذي حسب خطة الوزارة والشركة.

وأوضح أن محافظة الشرقية تستقبل القمح من خلال الشركة القابضة للصوامع في أربع جهات، الأولى صومعة الصالحية بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة صان الحجر 60 ألف طن، وصومعة 30 ألف طن، كما توجد ثلاث صوامع حقلية بسعة تخزينية لكل صومعة خمسة آلاف طن بمنيا القمح وطوخ القرموص ونزلة الخيال.

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