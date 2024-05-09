الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

برلمانية الوفد: انضمام مصر لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خطوة مهمة لتشجيع الإنتاج المحلي

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،إن انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خطوة مهمة تعزز جهود مصر لتوطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية.

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 تنمية الصادرات وتشجيع التصنيع

وأكد "الهضيبي"، أن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع لللبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سيساهم فى تفعيل الاتفاقية والاستفادة من أهدافها في تنمية الصادرات وتشجيع التصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.

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جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانضمام لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها دول القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

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مكاسب الانضمام إلى الصندوق 

وكان  مجلس النواب قد وافق نهاية أبريل الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (83) لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) التابع لللبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

ويهدف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القارة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها القارة، وهو ما ينعكس على تعزيز حجم التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.

ويأتي  انضمام الدول الأفريقية إلى الصندوق إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، فضلا عن زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وغيرها من الأهداف العديدة الأخرى.

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