الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

علاء دراز: الصادرات تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار

علاء دراز
علاء دراز

قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية السابقة، إن زيادة حجم الصادرات المصرية في الخارج أمرٌ ذا أهمية بالغة للاقتصاد المصري، حيث تمثل الصادرات مصدرًا رئيسيًا لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الصادرات تلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأوضح أن تحقيق زيادة مستدامة في حجم الصادرات مهمة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن أهمية زيادة حجم الصادرات المصرية تتمثل في تعزيز العملة الصعبة، حيث أن زيادة حجم الصادرات تسهم في زيادة تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، مما يعزز القدرة على تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

وأوضح أن من أبرز الإيجابيات هو توفير فرص العمل، حيث يسهم زيادة حجم الصادرات في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في خلق مزيد من الثروة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد أن تعزيز التنافسية، زيادة حجم الصادرات تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية. 

وأوضح أن زيادة حجم الصادرات المصرية تعمل على تعزيز التنمية الصناعية، حيث أن زيادة حجم الصادرات تشجع على تطوير الصناعات، وتسهم في تحقيق التوازن التجاري، حيث يمكنها أن تعوض عن الواردات المرتفعة مما يقلل من عجز الميزان التجاري ويحسن الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن زيادة حجم الصادرات تعزز التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مما يعزز العلاقات الدولية ويفتح المجال للتعاون الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفز الشركات على الابتكار وتطوير منتجاتها وعملياتها، مما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية ويعزز التكنولوجيا والكفاءة في الإنتاج، وتساهم في بناء ثقة الشركات والمستثمرين في القطاع الاقتصادي المصري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات.

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