حماس: موافقتنا على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو.. وإسرائيل غير جادة فى المفاوضات

أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إسرائيل غير جادة في التوصل لاتفاق للهدنة، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح رفح، واحتلال المعبر.

وقال الرشق إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات، ويُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق، مؤكدة أن حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم.