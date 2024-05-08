اللواء هشام الحلبي: مصر لديها خبرة عالية في المفاوضات لإنقاذ غزة

قال اللواء طيار هشام الحلبى، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري يرغب في إيقاف الحرب على غزة عن طريق الوصول إلى اتفاق ومفاوضات مماثلة بين الجانبين وهي نقطة في غاية الأهمية وتعتبر الحل الوحيد لإيقاف القتال.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمها الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن فشل الضغط على اسرائيل في ايقاف القتال يؤكد أن الحل في المفاوضات، وكل حين تحدث مشكلة في المفاوضات ويضمحل الأمل لتعيد مصر هذا الأمل من جديد، تعيد مصر احياء هذا الأمل مرة أخرى بالتعاون مع قطر ومع أمريكا،

وأوضح، أن مصر لديها خبرة عالية في هذا النوع من المفاوضات، لإنقاذ غزة، لافتا إلى أن هذه الخبرة تستثمرها بشكل كبير جدا في احياء هذا الأمل.