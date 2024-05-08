الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اللواء هشام الحلبي: مصر لديها خبرة عالية في المفاوضات لإنقاذ غزة

اللواء هشام الحلبي
اللواء هشام الحلبي

قال اللواء طيار هشام الحلبى، مستشار الأكاديمية  العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري يرغب في إيقاف الحرب على غزة عن طريق الوصول إلى اتفاق ومفاوضات مماثلة بين الجانبين وهي نقطة في غاية الأهمية وتعتبر الحل الوحيد لإيقاف القتال.

وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمها الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن فشل الضغط على اسرائيل في ايقاف القتال يؤكد أن الحل في المفاوضات، وكل حين تحدث مشكلة في المفاوضات ويضمحل الأمل  لتعيد مصر هذا الأمل من جديد، تعيد مصر احياء هذا الأمل مرة أخرى بالتعاون مع قطر ومع أمريكا، 

وأوضح، أن مصر لديها خبرة عالية في هذا النوع من المفاوضات، لإنقاذ غزة،  لافتا إلى أن هذه الخبرة تستثمرها بشكل كبير جدا في احياء هذا الأمل. 

اللواء هشام الحلبي الحرب على غزة إسرائيل حماس القضية االفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

إسعاد يونس تعتذر عن عدم حضور جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز.. ما السبب؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

حبس عقيد شرطة سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ابتزاز المواطنين بالدقهلية

مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث يوم الجمعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة