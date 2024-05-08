الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يفتتح النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

القمة العالمية للقيادات
القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، بحضور الوزير المفوض جيهان اشكناني، مدير إدارة الاتصال والتواصل الإجتماعي بجامعة الدول العربية، الدكتورة غادة عامر، ممثل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية، الدكتورة مي حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالترحيب بالمشاركين في القمة العالمية في نسختها الثالثة، مشيرا إلى أن مشاركة شباب من 21 دولة، بالإضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، هو دليل على مدى أهمية الرسالة الإعلامية وتأثيرها على الجميع، ولذلك كان الهدف من القمة التي تنفذها الوزارة هو إعلاء قيم السلم والأمن الدولي من خلال الإعلام.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في خطتها، والتي تعمل وفق اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب المصري، والاهتمام بهم، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في هذه القمة على عاملين، الأول الشباب المصري، والثاني أهمية الرسالة الإعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتاكيد على مصداقيتها، والتأكيد على أثر الرسالة الإعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر لجامعة الدول العربية، على كل الجهود المبذولة من أجل الشباب العربي ودعمهم المتواصل لهم، بالإضافة إلى الدعم والمشاركة المتواصلة مع وزارة الشباب والرياضة في البرامج الفعاليات التي تنفذها.

الجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية النسخة الثانية، والذي يقام على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث اشتمل المعرض على ثلاث مناطق، وهي منطقة المسرح لعرض الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والروائية والسينمائية ومنطقة البهو رقم 1 لعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات ومنطقة البهو رقم 2 لعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.

وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتورة مي حسن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

مواد متعلقة

وزير الرياضة: لم أتدخل فى قضية الشيبى.. وصلاح سيوجد فى معسكر يونيو

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة