وزير الرياضة يفتتح النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، بحضور الوزير المفوض جيهان اشكناني، مدير إدارة الاتصال والتواصل الإجتماعي بجامعة الدول العربية، الدكتورة غادة عامر، ممثل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية، الدكتورة مي حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، طارق سعدة، نقيب الاعلاميين.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالترحيب بالمشاركين في القمة العالمية في نسختها الثالثة، مشيرا إلى أن مشاركة شباب من 21 دولة، بالإضافة إلى شباب من 40 جامعة من داخل مصر، هو دليل على مدى أهمية الرسالة الإعلامية وتأثيرها على الجميع، ولذلك كان الهدف من القمة التي تنفذها الوزارة هو إعلاء قيم السلم والأمن الدولي من خلال الإعلام.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك العديد من الخطوات الجادة التي تقوم بها الوزارة في خطتها، والتي تعمل وفق اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب المصري، والاهتمام بهم، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في هذه القمة على عاملين، الأول الشباب المصري، والثاني أهمية الرسالة الإعلامية ونشر الرسائل الصحيحة والتاكيد على مصداقيتها، والتأكيد على أثر الرسالة الإعلامية على الفرد والمجتمع وكيفية تحري الدقة والوصول للمعلومات بشكل سليم مع التأكد من مصدرها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر لجامعة الدول العربية، على كل الجهود المبذولة من أجل الشباب العربي ودعمهم المتواصل لهم، بالإضافة إلى الدعم والمشاركة المتواصلة مع وزارة الشباب والرياضة في البرامج الفعاليات التي تنفذها.

الجدير بالذكر أنه انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية النسخة الثانية، والذي يقام على هامش فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث اشتمل المعرض على ثلاث مناطق، وهي منطقة المسرح لعرض الأعمال الإذاعية والتليفزيونية والروائية والسينمائية ومنطقة البهو رقم 1 لعرض المشروعات الصحفية والمطبوعات ومنطقة البهو رقم 2 لعرض مشروعات حملات العلاقات العامة والإعلان والدعاية والتسويق.