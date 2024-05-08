الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تأخر توريد الأسلحة الأمريكية يُثير غضب الإسرائيليين.. ومصادر: "تهدد صفقة الهدنة"

الأسلحة الأمريكية
الأسلحة الأمريكية

أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن أن المسئولين الإسرائيليين أعربوا سرًا عن إحباطهم للمسئولين الأمريكيين بشأن التوقف المؤقت في توريد شحنات الأسلحة، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وأعرب مسئولون إسرائيليون سرًا لمسئولين أمريكيين عن إحباطهم العميق بشأن توقف شحنات الأسلحة، فضلًا عن الإحاطات الإعلامية الأمريكية حول هذه المسألة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

مخاوف حول مفاوضات صفقة الهدنة 

txt

كواليس المفاوضات بين نتنياهو ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

 

وقال المصدر وفق شبكة "سي إن إن"، إن المسئولين أثاروا مخاوف من أن هذه الخطوة قد تعرض مفاوضات صفقة الرهائن للخطر، ولم يذكر المصدر على أي مستوى جرت المحادثات.

وتابع: "أكد الإسرائيليون أيضًا أن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس، وليس نحو إسرائيل، وكرروا توقعاتهم بأن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها لهزيمة حماس".

شحنات الأسلحة المسؤولين الأمريكيين إحباط التوقف عن شحنات الاسلحة غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة