تأخر توريد الأسلحة الأمريكية يُثير غضب الإسرائيليين.. ومصادر: "تهدد صفقة الهدنة"

أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن أن المسئولين الإسرائيليين أعربوا سرًا عن إحباطهم للمسئولين الأمريكيين بشأن التوقف المؤقت في توريد شحنات الأسلحة، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعرب مسئولون إسرائيليون سرًا لمسئولين أمريكيين عن إحباطهم العميق بشأن توقف شحنات الأسلحة، فضلًا عن الإحاطات الإعلامية الأمريكية حول هذه المسألة، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

مخاوف حول مفاوضات صفقة الهدنة

وقال المصدر وفق شبكة "سي إن إن"، إن المسئولين أثاروا مخاوف من أن هذه الخطوة قد تعرض مفاوضات صفقة الرهائن للخطر، ولم يذكر المصدر على أي مستوى جرت المحادثات.

وتابع: "أكد الإسرائيليون أيضًا أن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس، وليس نحو إسرائيل، وكرروا توقعاتهم بأن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها لهزيمة حماس".