الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس المفاوضات بين نتنياهو ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية

نتنياهو
نتنياهو

ذكر مسؤول اسرائيلي ، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى بعد ظهر اليوم الاربعاء بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بيل بيرنز لبحث وقف اطلاق النار ومفاوضات الرهائن.

وبحسب شبكة س إن إن الأمريكية، أنه من المقرر الآن أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي الأربعاء لمناقشة حالة تلك المفاوضات.

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وكان من بين القتلى طفل يبلغ من العمر 4 أشهر تم نقلهم إلى المستشفى الوحيد العامل المتبقي في رفح خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقال مستشفى الكويت التخصصي يوم الأربعاء إنه تم جلب 35 جثة إلى المنشأة خلال اليوم الماضي، من بينهم تسعة أطفال.

وأضافت أن غالبية القتلى في العشرينات والثلاثينات من العمر.

كما تم نقل 129 مصابًا آخرين إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وحذر المسؤول الإعلامي في المستشفى، صابر محمد، الأربعاء، من أن المستشفى “صغير جدًا وإمكاناته محدودة”، وبالتالي لا يستطيع التعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا.

وأصبح مستشفى الكويت التخصصي المستشفى الوحيد الذي يعمل في أقصى جنوب مدينة غزة بعد خروج مستشفى النجار من الخدمة عندما أعلنت القوات الإسرائيلية شرق رفح منطقة حمراء.

ولا تزال هناك مستشفيات ميدانية متبقية في رفح؛ ومع ذلك، فإن هذه الأجهزة تكافح أيضًا من أجل البقاء فعالة. قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إنها تقوم بإخراج المرضى من مستشفى رفح الإندونيسي الميداني استعدادًا لعملية إجلاء محتملة.

ويستقبل مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس أيضًا المصابين من رفح، حيث وصلت إليه صباح الأربعاء جثة شخص قُتل جراء القصف المدفعي خلال الليل، حسبما افادت وسائل اعلام محلية في تقرير صادرة اليوم الاربعاء. 

رئيس الوزراء الاسرائيلي الاستخبارات نتنياهو المخابرات الامريكية رفح

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