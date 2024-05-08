الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى يوجه بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية فى إدارة وتشغيل مراكز المال والأعمال

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، واستشاريى المشروع.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الشركة الصينية "سي سك"، تضم 20 برجًا، منها البرج الأيقوني، أعلى برج في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه الأبراج متعددة الاستخدامات، منها أنشطة فندقية وإدارية وتجارية وسكنية، وتم تنفيذها على مستوى عالمي، ويُعد هذا المشروع فريدًا في التصميم والتنفيذ وحجم الأعمال.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز المال والأعمال العالمية، مع ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية لهذا المشروع المتميز، الذي يُعدُ علامة متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وآليات الترويج وجذب الاستثمارات العالمية لهذا المشروع الضخم، الذي يضاهي أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى العالم، وتمت الإشارة إلى أنه سيكون هناك إدارة مختلفة لهذه المنطقة المُتميزة، والتي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم خطوات إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الدكتور عاصم الجزار

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