الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية ماريا كارمن

ابراهيم اسحق
ابراهيم اسحق

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية ماريا كارمن (كارمن إلينا) رينديلس مارتينيز مؤسسة.

وبهذه المناسبة، أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه كانت كارمن إيلينا رينديلس مارتينيز هي الثالثة من بين تسعة أطفال لراميرو أنطونيو رينديلس، وهو مصرفي في البنك الفنزويلي.

وآنا أنطونيا مارتينيز عندما وُلدت في 11 أغسطس 1903 في كاراكاس، كانت فاقدة لذراعها الأيسر لذا وُضعت لها ذراع اصطناعية كانت ملتصقة بها طوال حياتها. تم تعميدها في 24 سبتمبر 1903 في كنيسة سانت آنا.

وحصلت على التثبيت في 28 أكتوبر 1905م. على الرغم من إعاقتها التي تم تعويضها بطرف اصطناعي، لم تهمل كارمن واجباتها في المنزل أو دراستها، كانت تلعب مع أشقائها. 

ومنذ نعومة أظفارها، شعرت أنها كانت متجهة نحو الحياة المكرسة، وساعدها في ذلك البيئة المسيحية التي عاشت فيها. قبل كل وجبة طعام، كان والداها يدعوانها للصلاة. كل مساء كانوا يصلون المسبحة الوردية ولم يفوتوا قداس الأحد. حصلت كارمن على مناولتها الأولى في 19 مارس 1911، وكان لديها إخلاص كبير لقلب يسوع الأقدس منذ طفولتها. أكملت تعليمها الأولي في معهد راهبات القديس يوسف في طربيه في كراكاس.

عندما كانت في حوالي الخامسة عشرة من عمرها، شعرت بالدعوة الإلهية أقوى في داخلها. لم تستطع أن تلبّيها في البداية بسبب مرض رئويّ أصابها، فذهبت للعيش مع إحدى خالاتها. اغتنمت الفرصة للصلاة والصمت، ولكن أيضًا لتكريس نفسها للرسالة: ذهبت مع بعض الرفاق لتعليم التعليم المسيحي للأطفال.


في سن الرابعة والعشرين، طرقت أبواب مختلف الأديرة: ظلت جميعها مغلقة. أو أغلقت أمامها بمجرد أن أشارت إلى أن لها ذراعًا واحدة فقط.
 

وتحتفل الكنائس المختلفة في مصر القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والروم الارثوذكس والانجيلية والاسقفية الانجليكانية بعدة مناسبات هامة.

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