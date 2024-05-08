فرحة طلاب الإسكندرية تغمر ساحة مدرسة السيدة نفيسة بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات نهاية العام

عمت الفرحة والسعادة أرجاء مدرسة السيدة نفيسة بمنطقة الرأس السوداء شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مع خروج طلاب المرحلة الابتدائية، الصف الرابع والخامس، من امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، إيذانًا ببدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

وتحدث الطالب ياسين أحمد، من الصف الخامس، لـ"الدستور" عن سهولة امتحان اللغة العربية، معربًا عن تفاؤله بباقي الامتحانات.

ومن جانبها، أعربت والدة الطالبة جنى ياسر، من الصف الرابع، عن ارتياحها لسهولة الامتحان، مشيرة إلى خروج الطلاب بوجوه مفعمة بالسعادة.

وعبرت الطالبة أسماء ثروت، من الصف الرابع، عن شعورها بالتوتر في بداية الامتحان، لكنها سرعان ما استعادت ثقتها مع سهولة الأسئلة التي جاءت من المنهج الدراسي.

جداول معلنة

من ناحيته، أكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في المراحل الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي يتجاوز 679 ألف طالب.

وتابع أبوزيد أن الامتحانات تجري وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من قبل محافظ الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تفقد سير الامتحانات في عدد من مدارس المحافظة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.