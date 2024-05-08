نواب رئيس جامعة الأزهر يستقبلون مرافقي المصابين في غزة ويرسمون البسمة على وجوههم

انطلاقًا من الدور الكبير الذي تقوم عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الأشقاء في فلسطين ومواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، وتأكيدًا على رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

في هذا الإطار قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هبة سعودي الأستاذ بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة،منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ باستقبال مجموعة من مرافقي جرحى غزة ورسم البسمة على وجوههم.

كل سبل الدعم

وخلال الاستقبال رحبت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالمرافقين، مع التأكيد علي تقديم كل سبل الدعم لهم وللمصابين طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي يتابعهم على مدار الساعة.



من جانبهم وجه المرافقون الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، وللأزهر الشريف؛ للدعم الدائم والمستمر في سبيل رفع المعاناة عن الجرحي ومرافقيهم والشعب الفلسطيني كله في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.