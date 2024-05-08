رئيس الحملة القومية القوافل البيطرية: فحص 149 ألف حيوان بقرى "حياة كريمة"

كشف الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، آخر نتائج الحملة القومية للقوافل البيطرية في قرى حياة كريمة.

الحملة يقوم بها فريق كامل من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن الحملة يقوم بها فريق كامل من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بالقرى، وبالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

لقوافل مستمرة للعام السادس على التوالي وتنفيذ 206 قوافل في 27 محافظة

وأكد أن الحملة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، مشيرا إلى أن هذه القوافل مستمرة للعام السادس على التوالي، وجرى تنفيذ 206 قوافل في 27 محافظة منها المحافظات الأكثر احتياجا إذ تم زيارتها في العام ونصف الماضيين أكثر من 3 مرات.

وأوضح أن عدد الحيوانات التي تم فحصها حتى الآن 149 ألف حيوان وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 60 ألفا، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي باستخدام سائل منوي ذو كفاءة وراثية في اللحوم والألبان، علاج جميع الحالات المرضية بالمجان، إضافة إلى القضاء على الطفيلات الموجودة داخليا وخارجيا في الحيوان.