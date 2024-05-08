الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد إجراء القرعة العلنية "المرحلة التكميلية" على وحدات "جنة مصر"

جنة مصر
جنة مصر

أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية "المرحلة التكميلية" باستاد المقاولون العرب، لمن لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب مقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية والمتقدمين برغباتهم على الموقع الإلكتروني، خلال الفترة من 3/3/2024: 21/3/2024 بمشروعات محددة، على أن يتم إجراء القرعة يومي 15/5/2024 و16/5/2024.

إجراء القرعة العلنية على وحدات "جنة مصر"

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة تاسعة تكميلي بمدينة القاهرة الجديدة، و240 وحدة سكنية بمشروع جنة – مرحلة عاشرة تكميلي بمدينة 6 أكتوبر، و71 وحدة سكنية بمشروع إسكان (المستقبل – الشباب – المطور) المرحلة الثانية بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لـ768 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث - المرحلة الثانية تكميلي بالعبور الجديدة، يوم الخميس 16/5/2024.

تجدر الإشارة إلى أنه على الراغبين في حضور القرعة التواجد بمقر إجراء القرعة في اليوم المحدد من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة للمتقدمين فقط " توقيع المتقدم شخصيًا أو من ينوب عنه بتوكيل خاص "، كما سيتم إعلان نتائج القرعات على موقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وبمقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، وفرع البنك بالمدينة.

حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الشئون العقارية القرعة العلنية الحظ إجراء القرعة

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