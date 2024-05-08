جيش الاحتلال يطالب المزارعين فى غلاف غزة بوقف العمل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال يطالب المزارعين في غلاف غزة بوقف العمل على خلفية عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة جوية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية إطلاق نار مكثف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الجنوبية من حي الزيتون بمدينة غزة.