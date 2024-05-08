الأربعاء 08 مايو 2024
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سياسي

سؤال برلماني بشأن دور "المركزي للمحاسبات" في الرقابة على المحليات

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الدور الذي يقوم به الجهاز فى الرقابة على المحليات لمحاسبة المسؤلين والتنفيذيين فى المحافظات على إهدار المال العام.

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دور المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الموازانات

وتساءلت متى، فى بيان صحفى، عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على الموازانات التى تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القرى فى المحافظات تنقصها العديد من الخدمات مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحى، الأمر الذى يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبى، متساءلة عن دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال فى جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.

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عدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى المحليات 

أكدت أن عدم قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بدوره فى المحليات ممثلة فى مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حرم عدد كبير من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسى الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرين فقط طوال العام الدراسى واقتصاص مكافأة الموظفين.

وقالت إن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بشأن وجود قصور من الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلى، مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقا ومتابعة أوجه الإنفاق حتي يتثني للمواطن رؤية ومحاسبة المسئول الذى يهدر حقه.

النواب النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة بمجلس النواب الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على المحليات “الدستور”

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