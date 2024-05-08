الأربعاء 08 مايو 2024
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فريد زهران يحذر من تبعات التواطؤ الأوروبى مع إسرائيل (فيديو)

الدكتور فريد زهران
الدكتور فريد زهران

أكد الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الأعمال الإسرائيلية الأخيرة في معبر رفح تمثل استمرارًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية العنصرية بقيادة نتنياهو، والتي لا تجد ما يردعها عن استفزاز دول الجوار، بما في ذلك مصر.

 

وشدد زهران، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على أن مصر تقف كحجر الزاوية في مواجهة السياسات الإسرائيلية، معبرًا عن موقف مصر الثابت ضد التهجير القسري للفلسطينيين وسعيها الدؤوب لطرح حلول بديلة، وأضاف أن الجانب الإسرائيلي يعرقل عملية السلام بتماطله في التسوية وإجهاضه للمفاوضات، على الرغم من المرونة التي أبدتها حركة حماس.

 

وأوضح "زهران" أن إسرائيل باتت تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أنها فقدت الكثير من الدعم العالمي ولم يعد هناك تعاطف معها، وأكد على ضرورة البناء على هذا التحول في الرأي العام العالمي.

 

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشعوب الأوروبية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الأنظمة التي تتواطأ مع إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها ستتخذ إجراءات لمعاقبة هذه الأنظمة.

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