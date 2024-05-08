رئيسا وزراء أوكرانيا وبلغاريا يناقشان احتياجات كييف من الدفاع الجوى

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ونظيره البلغاري ديميتار غلافشيف احتياجات أوكرانيا العسكرية، وخاصة احتياجات المدفعية والقذائف والدفاع الجوي.

كما ناقش الجانبان صيغة السلام الأوكرانية وقمة السلام العالمية في سويسرا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال شميهال: "صوت بلغاريا مهم بالنسبة لنا ونعول أيضًا على مشاركة الشركات البلغارية في مؤتمر تعافي أوكرانيا في برلين"،وشكر شميهال جلافشيف على جهوده الشخصية لدعم أوكرانيا.

كما أعرب عن امتنانه لبلغاريا لدعمها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وبحسب شميهال، فقد تلقى تأكيدات من جلافشيف بأن بلغاريا ستواصل مساعدة أوكرانيا.