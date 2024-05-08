عزت إبراهيم لـ"الشاهد": الولايات المتحدة تقدم صورة "مصطنعة" للمجتمع المتعاطف مع فلسطين

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلي"، إنه: "كلما زاد الضغط الإسرائيلي في المنطقة، زاد ضغط اللوبي الموالي لإسرائيل على صناع القرار الأمريكي؛ لتحقيق قدر من التوازن في المطلوب من إسرائيل خلال المرحلة القادمة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جزء هام للغاية من الرؤية الأمريكية حاليا هي مسألة حل الدولتين، بينما تصل نسبة هذه الرؤية إلى 0% لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإذ طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن، سيسقط الائتلاف غدا".

وتابع: "الولايات المتحدة تحاول أن تقدم صورة للمجتمع العربي والمجتمعات المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، بأنها تضغط وتحاول من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة الفلسطينية، ولكن كل ذلك يعد صورة غير حقيقية ومصطنعة تماما، ويجب أن يكون هناك موقف إقليمي واضح تجاه هذا الأمر".