"ايتيدا" تنظم ندوة عن تحليل البيانات بقصر السلطان حسين 14 مايو 

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ندوة بعنوان "مقدمة في تحليل البيانات وعرضها" يوم 14 مايو في إطار سلسلة لقاءات TIECnovation Talks.

ايتيدا تنظم ندوة عن تحليل البيانات

تنعقد الندوة بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة وتبَث على الهواء في باقي مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات المختلفة.

في السياق، أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقريرًا إحصائيًا بأكثر الوظائف طلبًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر خلال الفترة الأخيرة، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية لشركات التكنولوجيا وتحليل نتائج آخر ملتقيات للتوظيف نظمتها الهيئة بمشاركة نحو 125 شركة محلية وعالمية خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024.

ووفقًا لتحليل بيانات نحو 3200 وظيفة متاحة بشركات تكنولوجيا المعلومات، تصدرت وظائف تطوير البرمجيات القائمة بنسبة تجاوزت 58%، تلتها وظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9%، ثم وظائف في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بنفس النسبة.

وكشف التقرير عن أن الوظائف التخصصية في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تجاوزت 7.5%، ثم وظائف أمن المعلومات بنسبة حوالي 4.4%، ثم وظائف تحليل البيانات بنسبة 3.7%، ومجال الفنون الرقمية بنسبة 3.2%، في حين بلغت نسبة الوظائف المعروضة في مجال هندسة الاتصالات 2.4%، وفي مجالات البحث والتطوير قُدرت الوظائف بنسبة 1.15%.

من ناحية أخرى، كشف تحليل البيانات الخاصة بالوظائف المطلوبة في مجال خدمات التعهيد عن أن اللغة الإنجليزية كانت الأكثر طلبًا في مراكز الاتصال وخدمات الأعمال الدولية، وتخطت نسبة الوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية حاجز 49%، تلتها الوظائف باللغة الألمانية بنسبة 23%، ثم اللغة الفرنسية بنسبة 14%، وأخيرًا اللغة الإيطالية بنسبة 13% من إجمالي الوظائف المطلوبة.