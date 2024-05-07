أسامة السعيد يكشف عن الأهداف الصهيونية الحقيقية من اجتياح رفح الفلسطينية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن إسرائيل تتبع دائمًا أسلوب حافة الهاوية، ومصر تدرك جيدًا هذا التخطيط الصهيوني.

الاجتياح العسكري لرفح

وأكد السعيد، خلال لقائه ببرنامج " المواجهة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تحاول الضغط على الطرف المقابل لأقصى مدى ممكن عندما يقرب الحل، وذلك من أجل إثبات للداخل الإسرائيلي أنها قوية، ولتحسين موقفها التفاوضي بعد ذلك.

موافقة حماس على المبادرة



وأضاف في حديثه، أن اجتياح رفح الآن الهدف منه الإثبات لحماس أن إسرائيل ما زالت قادرة على استمرار عملياتها العسكرية القوية، وأنها قادرة على تحقيق كافة أهدافها التي بدأت الحرب من أجلها، وتابع: "مع كل اقتراب لأفق الهدنة تقوم إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية".