الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عوض الغنام: أنباء تشير إلى سقوط عدد كبير من الشهداء فى رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال عوض الغنام،  إن حركة معبر رفح توقفت منذ منتصف نهار أمس بعدما قامت إسرائيل باجتياح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واجتياح معبر كرم أبوسالم، وبالتالي هذه المعابر أصبحت تحت سطوة الاحتلال.

اجتياح شرق مدينة رفح 

وأكد الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سهام العمليات العسكرية الإسرائيلية تصوب باستمرار عبر الطائرات إلى شرق مدينة رفح.

وأضاف في حديثه، أن كثافة الضرب واضحة بصورة كبيرة بين الحدود المصرية الفلسطينية في منطقة رملية فارغة.

الجرائم الصهيونية 

وتابع أن الأنباء تشير إلى سقوط عدد كبير من الشهداء على الحدود الدولية مع مصر، معبرًا: "رفح لا يوجد بها سوى مستشفى واحد، وبالتالي الأوضاع الصحية في رفح سيئة للغاية".

عوض الغنام اكسترا نيوز العمليات الصهيونية في رفح قناة اكسترا نيوز اجتياح رفح

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