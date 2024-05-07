مدحت نافع: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى

كشف مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن الآثار الإيجابية لإعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وقال نافع، لـ"الدستور"، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يحمل آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والنقدي لمصر، وتوجيه إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أكد أنه يعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إشارة إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على تعزيز استقرار قيمة العملة المحلية، ما يساعد في الحد من التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني من قِبل وكالات التصنيف الدولية، ما يمكنها من الاقتراض بتكلفة أقل، موضحًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.

وأكد أنه بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، تصبح لدى مصر قدرة أكبر على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف أو انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أنه يمكن لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي أن تسهم في توفير الاستقرار اللازم للنمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعدّ إشارة جيدة للمستثمرين الأجانب، ما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يعد خطوة إيجابية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتوفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار.