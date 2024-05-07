الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مدحت نافع: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى

مدحت نافع
مدحت نافع

كشف مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن الآثار الإيجابية لإعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

وقال نافع، لـ"الدستور"، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يحمل آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والنقدي لمصر، وتوجيه إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب.

أكد أنه يعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إشارة إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على تعزيز استقرار قيمة العملة المحلية، ما يساعد في الحد من التضخم وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يؤدي إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني من قِبل وكالات التصنيف الدولية، ما يمكنها من الاقتراض بتكلفة أقل، موضحًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.

وأكد أنه بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، تصبح لدى مصر قدرة أكبر على التصدي للصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار الصرف أو انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أنه يمكن لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي أن تسهم في توفير الاستقرار اللازم للنمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعدّ إشارة جيدة للمستثمرين الأجانب، ما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يعد خطوة إيجابية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتوفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار.

ارتفاع الاحتياطي النقدي ارصدة الاحتياطي النقدى لدى المركزي الاحتياطي النقدي الاستثمار الاجنبي الاقتصاد المصرى

مواد متعلقة

ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى 41 مليار دولار

البنك المركزي يصدر ضوابط التعامل مع شركات نقل الأموال

شعير: جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الأعمال يزيد إيردات شركاته

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟