الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

رئيس شعبة القصابين يكشف حقيقة أسعار اللحوم فى الأسواق (فيديو)

اللحوم
اللحوم

نفى هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، وجود أي مبادرات رسمية لبيع اللحوم بسعر 250 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار المعلنة دون 400 جنيه للكيلوغرام تعد مخالفة للقوانين.

أوضح عبدالباسط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن اللحوم المستوردة كالبرازيلية والهندية تُباع بسعر يبدأ من 270 جنيهًا، مستبعدًا إمكانية بيع اللحوم المحلية بسعر يقل عن ذلك.

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كما أشار إلى أن بعض الجزارين يلجأون لبيع مخلفات اللحوم أو الحيوانات المصابة، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتساءل عن كيفية بيع اللحوم المحلية بسعر أقل من اللحوم المستوردة، مثل لحمة جيبوتي التي تُباع بـ285 جنيهًا، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بالأسعار الرسمية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.

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