"الحلبى" يحذر من رد فعل الجيش المصرى وتداعيات خرق إسرائيل معاهدة السلام

ألقى اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية، الضوء على الوضع الراهن في غزة والموقف المصري منه.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن مصر تحتفظ بحق تحرك قواتها داخل سيناء حتى الحدود الدولية في حالة انتهاك إسرائيل لبنود معاهدة السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاقية كانت ضامنًا لأمن إسرائيل لعقود.

وحذر من أن اقتحام رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مع احتمالية وقوع مجزرة نظرًا للكثافة السكانية العالية بالمدينة، وأشار إلى معارضة قادة دوليين لهذه الخطوة.

وأكد "الحلبي" أن تدفق الفلسطينيين نحو الحدود المصرية في حالة الاجتياح سيشكل انتهاكًا لمعاهدة السلام وتهديدًا غير مباشر لسيادة مصر.

وشدد على أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها أو الأردن، مؤكدًا التنسيق الوثيق بين البلدين واستعداد مصر لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة.