بشير جبر: غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية.. والمقاومة ترد بصواريخ صغيرة المدى

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أصوات تبادل إطلاق النار وقذائف المدفعية تنتشر في منطقة رفح الفلسطينية، حيث إن المقاومة ترد بصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف "جبر"، أن الطيران الإسرائيلي شن عددا من الغارات الجوية على المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، حيث مازالت القذائف تنهال بشكل قوي وعنيف باتجاه تلك المنطقة وتسقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

وقد أعلنت المقامة الفلسطينية أنها تمكنت من إطلاق بعض الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من الناحية الشرقية، الأمر الذي يؤكد أن هناك وجودا لاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تُحلق بكثافة وتقوم باستهدافات متتالية بحق مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة بالإضافة إلى القصف المدفعي العنيف الذي يطال الأطراف الشمالية.